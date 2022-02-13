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    Hull City üst üste 3. mağlubiyetini aldı

    Hull City üst üste 3. mağlubiyetini aldı

    İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City lider Fulham'a 1-0 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı bu sonuçla üst üste 3. yenilgisini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 11:26
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    İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City, sahasında Fulham'ı konuk etti.

    Ligde kalma mücadelesi veren Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, sahasında Fulham'a 1-0 mağlup oldu.

    Bu sonuçla Hull City, üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 32 puanda kaldı. Lider Fulham ise puanını 64'e yükseltti.

    Hull City üst üste 3. mağlubiyetini aldı #1

    3 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

    Bu sonuçla Şota Arveladze'yi takımın başına getiren Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, son 3 maçını da kaybetti.

    Teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getiren Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'i Fenerbahçe'den kiralamıştı.

    Hull City üst üste 3. mağlubiyetini aldı #2

    MITROVIC TARİHE GEÇTİ

    Fulham'a galibiyeti getiren Mitrovic attığı gollerle Championship tarihine geçti.

    27 yaşındaki Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic, bu sezon İngiltere Championship'te 28 maçta attığı 31 golle lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu.

    Hull City üst üste 3. mağlubiyetini aldı #3


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