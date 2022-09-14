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    Hull City üst üste 3'üncü maçını da kaybetti

    Championship'in 9. haftasında Hull City, sahasında Stoke City'e 3-0 mağlup oldu, Ozan Tufan 76 dakika sahada kaldı.
    • 14.09.2022 - 08:59
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    Hull City üst üste 3'üncü maçını da kaybetti

    Championship'in 9. hafta maçında Hull City, sahasında Stoke City'i ağırladı. MKM Stadı'nda oynanan maçı Stoke City 3-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.

    Karşılaşmada Stoke City'e galibiyeti getiren golleri 25 ve 65. dakikalarda Baker ve 45. dakikada Wilmot kaydetti. Öte yandan Ozan Tufan ilk 11'de başladığı maçta 76 dakika sahada kaldı, sakatlığı bulunan Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.

    Hull City üst üste 3 üncü maçını da kaybetti #1

    Küme düşme tehlikesi

    Ligde oynadığı son 5 maçta 4. kez yenilen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu hafta da çok istediği ve beklediği galibiyete ulaşamadı ve 11 puanda kalarak küme düşme hattına biraz daha yaklaştı.

    Şu an için 15. sırada olan Acun Ilıcalı'nın takımı bu hafta Swensea ile karşılaşacak.

    Hull City üst üste 3 üncü maçını da kaybetti #2

    Hull City üst üste 3 üncü maçını da kaybetti #3


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