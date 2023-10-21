Hull City uzatmaların son dakikasında Southampton'a yenildi

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İngiltere Championship'in 12. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Southampton karşı karşıya geldi.
The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Southampton 2-1 galip ayrıldı.
Hull City'yi 90+5'te yıktılar
20. dakikada William Smallbone ile öne geçen Southampton'a, Hull City 25. dakikada Liam Delap ile karşılık verdi. Maçta son dakikalar oynanırken 90+5'te sahneye çıkan Ryan Fraser, Southampton'ı öne geçirdi ve maçı takımına kazandırdı.
Bu sonuçla birlikte Hull City, 17 puanda kaldı. Konuk ekip Southampton ise puanını 20'ye çıkardı.
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