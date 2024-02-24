Hull City - West Bromwich maçında kazanan çıkmadı Hull City, İngiltere Championship'in 34. haftasında evinde West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı.

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İngiltere Championship'in 34. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi.

The MKM Stadium'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Hull City'nin golü 35. dakikada Fabio Carvalho'dan geldi. West Bromwich, 43. dakikada Darnell Furlong ile eşitliği yakaladı.

Milli futbolcular süre aldı

Hull City'de Abdülkadir Ömür maça 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı. Ozan tufan ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.

West Bromwich'te Okay Yokuşlu 90 dakika süre aldı.

Hull City'nin galibiyet serisi tamamlandı

Hull City'nin bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bromwich ise son 5 maçta 2. beraberliğini aldı.

West Bromwich bu sonuçla puanını 56'ya yükseltti. Hull City ise 55 yaptı. İki takım da haftayı play-off potasında kapatmayı garantiledi.