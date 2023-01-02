Hull City, Wigan Athletic'i farklı geçti

İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Wigan Athletic karşısında 4-1 galip gelerek ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City, Wigan Athletic'e konuk oldu. The DW Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Hull City oldu.

Hull City'e galibiyeti getiren goller; 15. dakikada Jacob Greaves, 78. dakikada eski Denizlisporlu Oscar Estupinan, 85 ve 90. dakikalarda ise Tyler Smith ile geldi. Ev sahibi Wigan'da tek gol ise 63. dakikada Nathan Broadhead'dan geldi.

Ozan 75. dakikada oyuna dahil oldu

Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan 75. dakikada oyuna girerken, bir diğer milli futbolcu Doğukan Sinik, maç kadrosunda yer almadı.

Üst üste ikinci galibiyet geldi

Bu galibiyetle birlikte Hull, üst üste ikinci maçını kazandı ve puanını 33'e yükseltti. Lig sonuncusu Wigan ise 24 puanda kaldı.

Ligin 27. haftasında Hull City, Huddersfield ile evinde karşılaşacak. Wigan ise deplasmanda Cardiff City'e konuk olacak.