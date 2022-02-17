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    Hull City'de Allahyar bekleneni vermedi

    Hull City'de Allahyar bekleneni vermedi

    Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, beklenen performansı veremeyince İngiltere'de şok etkisi yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:26
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    Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, kadro çalışmalarına devam ediyor.

    Devre arasında ayrılıklar yaşanırken en dikkat çeken, Hull City'e giden Allahyar Sayyadmanesh oldu. Acun Ilıcalı'nın dev övgüde bulunduğu İranlı futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    FORMAYI UNUTTU

    Hull City'i satın aldıktan sonra küme düşmeme mücadelesi veren takımını kötü durumundan kurtarmak için kadroya takviye yapma kararı alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmişti. İranlı yıldız transfer sonrası formayı unuttu.

    Hull City de Allahyar bekleneni vermedi #1

    ŞOTA ŞANS VERMİYOR

    Büyük umutlarla sezon sonuna kadar kiralanan Allahyar, 31 Ocak'ta Hull City'ye imza attıktan sonra 5 Şubat'ta Preston, 8 Şubat'ta ise Derby County maçlarında Hull City forması giydi. İranlı futbolcu bu iki maçın ardından oynanan Fulham ve Sheffield United karşılaşmalarında ise kadroda yer almadı. Teknik direktör Şota Arveladze'nin neden böyle bir karar aldığı merak ediliyor.

    Hull City'nin 1-0 kaybettiği Preston maçında 6 dakika, 3-1 mağlup olunan Derby County maçında da 25 dakika sahada kalan Allahyar Sayyadmanesh, skora katkı yapamadı.

    Hull City de Allahyar bekleneni vermedi #2

    "YENİ SALAH OLABİLİR"

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, daha önce düzenlediği basın toplantısında Allahyar Sayyadmanesh transferine değinmiş ve İranlı forvet için "Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir." cevabını vermişti.

    Hull City de Allahyar bekleneni vermedi #3


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