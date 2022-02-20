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Hull City'de her şey tersine döndü
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 10:30
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, galibiyet hasreti çekiyor. İngiltere Championship'in 33. haftasında Queens Park Rangers'la 1-1 berabere kalan takım uzun süre sonra puan aldı.
İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi ve iki takım da 1 puana razı oldu.
Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss atarken QPR bu gole 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık verdi. Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Hull City puanını 34'e, Queens Park Rangers ise 53'e yükseltti.
5 MAÇTIR GALİBİYET YOK
Bu skorla birlikte konuk ekibin kazanamama serisi 5 maça çıktı.
Şota Arveladze yönetiminde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hull City, Gürcü hocayla 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.