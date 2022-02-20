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    Hull City'de her şey tersine döndü

    Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla ligde 3'te 3 yapan Hull City, ardından oynadığı 5 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 10:30
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    Hull City'de her şey tersine döndü

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, galibiyet hasreti çekiyor. İngiltere Championship'in 33. haftasında Queens Park Rangers'la 1-1 berabere kalan takım uzun süre sonra puan aldı.

    İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi ve iki takım da 1 puana razı oldu.

    Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss atarken QPR bu gole 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık verdi. Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Hull City puanını 34'e, Queens Park Rangers ise 53'e yükseltti.

    Hull City de her şey tersine döndü #1

    5 MAÇTIR GALİBİYET YOK

    Bu skorla birlikte konuk ekibin kazanamama serisi 5 maça çıktı.

    Şota Arveladze yönetiminde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hull City, Gürcü hocayla 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

    Hull City de her şey tersine döndü #2

    Hull City de her şey tersine döndü #3


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