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    Hull City'de kötü gidişat sürüyor

    Hull City'de kötü gidişat sürüyor

    Championship'te Swansea City deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Hull City üst üste dördüncü kez yenildi.
    • 17.09.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 18:43
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    İngiltere Championship'te Hull City, Swansea City deplasmanına konuk oldu.

    Libert Stadyumu'nda oynanan maçı Swansea City, 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Ryan Manning, 64. dakikada Luke Cundle ve 85. dakikada Joel Piroe attı.

    Süper Lig'den tanıdığımız isimler ilk 11'di

    Hull City'de Dimitrios Pelkas, Ozan Tufan, Michael Seri ve Oscar Estupinan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Pelkas ve Seri 75, Estupinan 82 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik ve Benjamin Tetteh ise maç kadrosunda yer almadı.

    Hull City de kötü gidişat sürüyor #1

    Hull City son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı

    Bu sonucun ardından Hull City, ligde oynadığı son 6 maçta 5. mağlubiyetini yaşadı ve 11 puanda kaldı. Swansea City, 12 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Hull City, sahasında Luton Town'u ağırlayacak. Swansea City, West Bromwich deplasmanına gidecek.

    Hull City de kötü gidişat sürüyor #2


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