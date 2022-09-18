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    Hull City'de Şota Arveladze istifasını sundu

    Hull City'de Şota Arveladze istifasını sundu

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu.
    • 18.09.2022 - 18:20
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 18:36
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    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin koltuğu sallanmaya başladı.

    Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin istifasını yönetime sunduğu gündeme geldi.

    Swensea maçının ardından istifa etti

    İngiliz basınında yer alan habere göre; Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu.

    Hull City de Şota Arveladze istifasını sundu #1

    Acun bir şans daha vermek istiyor

    Ilıcalı'nın ise Gürcü teknik direktöre bir şans daha tanımayı planladığı ve Luton Town maçında alınacak kötü sonucun ardından ayrılığın kesinleceşeceği ifade edildi.

    Şota Arveladze, 29 karşılaşmada 1.10 puan ortalaması tutturdu. Gürcü çalıştırıcı, 29 maçta 9 galibiyet 6 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

    Hull City de Şota Arveladze istifasını sundu #2


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