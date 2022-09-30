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    Hull City'de Şota dönemi kapandı

    Hull City'de Şota dönemi kapandı

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Şota Arveladze ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
    • 30.09.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 14:26
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    Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ve yardımcısı Peter van der Ween ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Shota'nın yerine antrenör Andy Dawson'ın, yeni bir teknik direktör bulunan kadar geçici olarak görev alacağı duyuruldu.

    Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, "Milli arada, Şota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Odak noktamız şimdi Andy ve ekibini desteklemek, bu kulübü ileri götürmek için mümkün olan en iyi teknik direktörü bulmak." açıklamasını yaptı.

    Hull City de Şota dönemi kapandı #1

    Hull City, 20. sırada

    Şota Arveladze, Hull City'nin başında çıkıtğı 30 maçta 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı.

    Hull City, sezona iyi başlasa da üst üste aldığı kötü sonuçlarla birlikte 10 haftası geride kalan 24 takımlı Championship'te 20. sıraya indi.

    Hull City de Şota dönemi kapandı #2


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