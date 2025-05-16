Hull City'de teknik direktörün görevine son verildi

İngiltere Championship ekibi Hull City'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
Kulüpten yapılan açıklamada Aralık 2024'ten beri takımı çalıştıran İspanyol teknik direktör Ruben Selles'in görevine son verildiği belirtildi:
Futbol operasyonlarında yaptığımız kapsamlı incelemenin ardından kulübümüzün hedefleri doğrultusunda takımı ileriye taşımak için liderlikte bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Yardımcı antrenör James Oliver-Pearce ve takım antrenörü Tobias Loveland da takımdan ayrıldı. Ruben, James ve Tobias'a görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
HULL CITY AVERAJLA LİGDE KALDI
41 yaşındaki teknik adam, bu sezon Hull City'i averajla ligde tutmayı başarmıştı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.
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