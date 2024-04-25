Hull City'den play-off için önemli galibiyet

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İngiltere Championship'in 38. haftasında Coventry City, Hull City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Jaden Philogene, 45+1'de penaltıdan Fabio Carvalho ve 78. dakikada Noah Ohio atarken Coventry City'nin sayıları 36. dakikada Kaset Palmer ve 58. dakikada Bobby Thomas ile geldi.
Abdülkadir Ömür ilk 11'de sahaya çıktı
Hull City'de milli futbolcularımızdan Abdülkadir Ömür, 76 dakika sahada kaldı.
Ozan Tufan ise 76. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla puanını 69 yaparak play-off iddiasını sürdüren Hull City, ligdeki bir sonraki maçında Ipswich Town'ı konuk edecek.
63 puanda kalan Coventry City ise Blackburn Rovers deplasmanına gidecek.
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