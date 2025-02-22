Hull City'den Sunderland karşısında kritik 3 puan

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İngiltere Championship'in 34. hafta mücadelesinde Sunderland ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.

Işık Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi Hull City 1-0 kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 18. dakikada Anthony Patterson, kendi kalesine attı.

HULL CITY 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Lig 4'üncüsü Sunderland'i mağlup eden Hull City, 3 maçın ardından galibiyet aldı ve 33 puana ulaşarak küme düşme hattından çıktı.

8 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta son bulan Sunderland ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 62 puanda kaldı.

HENRIQUE VE PEDRO OYNADI

Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Lincoln Henrique, yedek kulübesinde başladığı maça 41. dakikada dahil oldu.

Joao Pedro ise yedek başladığı mücadeleye 68. dakikada dahil oldu.

HULL CITY, CARDIFF DEPLASMANINDA

Ligde bir sonraki hafta Hull City, Cardiff'e konuk olacak. Sunderland ise deplasmanda Sheffield Wednesday ile karşılaşacak.