Hull City'nin muhtemel teknik direktör adayları

Şota Arvaladze ile yollarını ayıran Hull City yeni teknik direktör arayışında. İngiliz ekibinin gündemine gelen adaylar ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler.

Hull City'de menajer Şota Arveladze'nin görevden alınmasının ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni menajer arayışlarına başladıklarını açıklamıştı.

Ünlü Türk teknik direktörler aday

İngiltere Championship takımlarından Hull City için tanıdık teknik direktörler gündeme geliyor.

Turuncu-siyahlı ekibin başına geçmesi en muhtemel isimler ise Türk futbolu adına önemli katkılar yapmış teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal olarak gösteriliyor.

Fatih Terim ismi gündemde

Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, daha önce Milan Fiorentina ve Galatasaray gibi kulüpleri çalıştırmıştı.

Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanmayı başaran 69 yaşındaki Terim, 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana boşta.

Şenol Güneş güçlü adaylardan

Yine Türk futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta başarılı sezonlar geçirdi.

Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunan 70 yaşındaki Güneş, 10 Eylül 2021 tarihinde A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığından bu yana boşta.

Murat Şahin soruları cevapsız bıraktı

Türk futbolseverler, sosyal medyada Hull City için Sergen Yalçın yakıştırması yapmıştı. Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı'nın arasının iyi olması, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin'in de soruları cevapsız bırakması iddiaları alevlendirdi.

Ersun Yanal'da adaylardan

Süper Lig'in deneyimli teknik direktörleri arasında gösterilen ve Fenerbahçe ile 1 şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal da Hull City için ismi geçen teknik direktörler arasında.

Son iddia Carvalhal

İngiliz basınında yer alan son haberlerde, Şota Arveladze ile yollarını ayıran kulübün favorisinin, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Carlos Carvalhal olduğu belirtildi.

Carvalhal'in daha önce Braga'da iki dönem görev yaptığı hatırlatırken, Sheffield Wednesday ve Swansea City ile İngiltere tecrübesinin de olduğu vurgulandı.

Öte yandan Acun Ilıcalı, takımın teknik direktör arayışlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Kulüp için en yüksek adayı belirlemeye çalışıyoruz"

İngiliz basınına konuşan Ilıcalı, "Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız." dedi.

"Yeni hocamızın oyuncularımızdan en yüksek verimi alması gerekiyor"

Sezona iyi başladıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "Yeni hocamızın oyuncularımızdan en yüksek verimi alabilecek isim olması gerekiyor. Sezona gayet iyi başladığımızı düşünüyorum ancak maalesef takımımızın en iyi oyuncularından biri olan Allahyar sakatlandı ve büyük sıkıntı yaşadık. Çok fazla sakatımız olmasına rağmen zirve yarışına tutunmaya devam ettik. Ancak önce Allahyar ve Tetteh'in uzun süren sakatlıkları, sonra da Ozan ve Seri'nin sakatlıkları yaşandıktan sonra takımda iyi şeyler olmasını nasıl bekleyebilirsiniz ki? Tam kadro olduğumuzda iyi sonuçların geleceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"Pazar gününden önce yeni hocamızı açıklayacağız"

Basında çıkan isimleri değerlendiren Acun Ilıcalı, "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz." dedi.