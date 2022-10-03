Petrol
88.62
4.09%
Euro
18.2043
0.37%
Dolar
18.5427
0.22%
Altın
1.008
2.08%
Borsa
3392
6.67%
Bitcoin
366.153
1.70%
BTXN Coin
11.00
0.91%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Hull City'nin muhtemel teknik direktör adayları

    Hull City'nin muhtemel teknik direktör adayları

    Şota Arvaladze ile yollarını ayıran Hull City yeni teknik direktör arayışında. İngiliz ekibinin gündemine gelen adaylar ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler.
    • 03.10.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 20:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hull City'de menajer Şota Arveladze'nin görevden alınmasının ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni menajer arayışlarına başladıklarını açıklamıştı.

    Ünlü Türk teknik direktörler aday

    İngiltere Championship takımlarından Hull City için tanıdık teknik direktörler gündeme geliyor.

    Turuncu-siyahlı ekibin başına geçmesi en muhtemel isimler ise Türk futbolu adına önemli katkılar yapmış teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal olarak gösteriliyor.

    Fatih Terim ismi gündemde

    Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, daha önce Milan Fiorentina ve Galatasaray gibi kulüpleri çalıştırmıştı.

    Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanmayı başaran 69 yaşındaki Terim, 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana boşta.

    Hull City nin muhtemel teknik direktör adayları #1

    Şenol Güneş güçlü adaylardan

    Yine Türk futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta başarılı sezonlar geçirdi.

    Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunan 70 yaşındaki Güneş, 10 Eylül 2021 tarihinde A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığından bu yana boşta.

    Hull City nin muhtemel teknik direktör adayları #2

    Murat Şahin soruları cevapsız bıraktı

    Türk futbolseverler, sosyal medyada Hull City için Sergen Yalçın yakıştırması yapmıştı. Sergen Yalçın ve Acun Ilıcalı'nın arasının iyi olması, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin'in de soruları cevapsız bırakması iddiaları alevlendirdi.

    Hull City nin muhtemel teknik direktör adayları #3

    Ersun Yanal'da adaylardan

    Süper Lig'in deneyimli teknik direktörleri arasında gösterilen ve Fenerbahçe ile 1 şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal da Hull City için ismi geçen teknik direktörler arasında.

    Hull City nin muhtemel teknik direktör adayları #4

    Son iddia Carvalhal

    İngiliz basınında yer alan son haberlerde, Şota Arveladze ile yollarını ayıran kulübün favorisinin, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Carlos Carvalhal olduğu belirtildi.

    Carvalhal'in daha önce Braga'da iki dönem görev yaptığı hatırlatırken, Sheffield Wednesday ve Swansea City ile İngiltere tecrübesinin de olduğu vurgulandı.

    Hull City nin muhtemel teknik direktör adayları #5

    Öte yandan Acun Ilıcalı, takımın teknik direktör arayışlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "Kulüp için en yüksek adayı belirlemeye çalışıyoruz"

    İngiliz basınına konuşan Ilıcalı, "Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız." dedi.

    Hull City nin muhtemel teknik direktör adayları #6

    "Yeni hocamızın oyuncularımızdan en yüksek verimi alması gerekiyor"

    Sezona iyi başladıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "Yeni hocamızın oyuncularımızdan en yüksek verimi alabilecek isim olması gerekiyor. Sezona gayet iyi başladığımızı düşünüyorum ancak maalesef takımımızın en iyi oyuncularından biri olan Allahyar sakatlandı ve büyük sıkıntı yaşadık. Çok fazla sakatımız olmasına rağmen zirve yarışına tutunmaya devam ettik. Ancak önce Allahyar ve Tetteh'in uzun süren sakatlıkları, sonra da Ozan ve Seri'nin sakatlıkları yaşandıktan sonra takımda iyi şeyler olmasını nasıl bekleyebilirsiniz ki? Tam kadro olduğumuzda iyi sonuçların geleceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

    Hull City nin muhtemel teknik direktör adayları #7

    "Pazar gününden önce yeni hocamızı açıklayacağız"

    Basında çıkan isimleri değerlendiren Acun Ilıcalı, "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz." dedi.


    Brent petrolün varil fiyatı 87,25 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 87,25 dolar

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi
    Magazin

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir