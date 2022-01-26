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- Hull City'nin transfer yasağı kalktı
Hull City'nin transfer yasağı kalktı
Hull City Kulübü, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 15:25
- Güncelleme : 26.01.2022 - 16:21
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.
İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda; kovid salgınının ardından alınan kredinin ödemesinin tamamlandığı belirtildi.
KULÜP AÇIKLADI
Hull City'nin açıklamasında; EFL yönetimi tarafından da takip edilen sürecin ardından transfer kısıtlamasının kaldırıldığı aktarıldı.