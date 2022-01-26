Euro
15.3072
0.43%
Dolar
13.5637
0.64%
Altın
805.3820
0.53%
Borsa
1965
1.03%
Bitcoin
521.630
4.18%
BTXN Coin
30.26
4.05%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Hull City'nin transfer yasağı kalktı

    Hull City Kulübü, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hull City'nin transfer yasağı kalktı

    Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.

    İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda; kovid salgınının ardından alınan kredinin ödemesinin tamamlandığı belirtildi.

    KULÜP AÇIKLADI

    Hull City'nin açıklamasında; EFL yönetimi tarafından da takip edilen sürecin ardından transfer kısıtlamasının kaldırıldığı aktarıldı.


    Görüş Bildir