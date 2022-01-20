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    Hull City'ye Acun Ilıcalı etkisi

    Türk televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, Hull City'yi resmen satın aldı. Ilıcalı'nın satış işlemlerinin onaylandığı gün Hull, zirve mücadelesi veren Blackburn Rovers'ı 2-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 10:43
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    Hull City'ye Acun Ilıcalı etkisi

    Acun Ilıcalı, İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Hull City'nin resmen sahibi oldu. Satın alma işlemleri İngiltere Futbol Federasyonu'ndan dün onaylandı.

    Aynı gün Hull City, Blackburn Rovers'ı konuk etti. Ligde kötü günler geçiren ve 6 maçtır kazanamayan Hull, zirve hesapları yapan Blackburn Rovers'ı 8. dakikada George Honeyman ve 67. dakikada Tom Eaves'ın golleriyle 2-0 yendi.

    Hull City ye Acun Ilıcalı etkisi #1

    HULL CITY PUANINI 26 YAPTI

    Hull, puanını 26 yaptı ve küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı. Blackburn Rovers'ın ise 10 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

    Hull City ye Acun Ilıcalı etkisi #2

    "RÜYAM GERÇEK OLDU"

    Hull City, kulübün resmen sahibi olan Acun Ilıcalı'nın satın almayla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı. "Rüyam gerçek oldu." diyen Ilıcalı, "Buradayım. Eminim; birlikte çok başarılı olacağız. Hepinizi seviyorum. Haydi bir aile olalım ve bu takımı üst seviyelere çıkaralım." ifadelerini kullandı.


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