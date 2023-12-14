Hull City'ye galibiyeti Ozan Tufan getirdi

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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'in 21. haftasında Middlesbrough deplasmanına çıktı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Galibiyet golü Ozan Tufan'dan
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 69'da Liam Delap ile 82'de Ozan Tufan atarken Middlesbrough'un tek sayısını 6'da Latte Lath kaydetti.
Ozan Tufan karşılaşmaya 61. dakikada dahil olup takımının galibiyet golünü attı.
Bu sonuçla birlikte Hull City, 33 puana yükselirlen Middlesbrough ise 27 puanda kaldı.
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