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    Hull City'yi eski Denizlisporlu sırtladı

    Championship'te üç hafta sonunda 7 puan toplayan Hull City'de Denizlispor'un eski golcüsü dikkat çekiyor.
    • 15.08.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 15:26
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    Hull City'yi eski Denizlisporlu sırtladı

    Championship'te Premier Lig hedefiyle sezona başlayan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 3 maç sonunda 7 puanla zirve yarışı verirken, eski Denizlisporlu Oscar Estupinan takımını sırtladı.

    Spor Toto 1'inci Lig ekibi Denizlispor'un Süper Lig'de yer aldığı 2019-2020 sezonunda takımda Portekiz takımı Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet, Türkiye macerasını lig ve kupada 33 maçta 14 golle bitirdi.

    3 puanın mimarı oldu

    Denizlispor'un bonservisini alamadığı Estupinan, son 2 sezonu Guimares'te geçirdikten sonra bu sezon başında ülkemizden Ozan Tufan, Doğukan Sinik gibi Hull City'nin yolunu tuttu.

    Teknik direktörlüğünü de Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Şota Arveladze'nin yaptığı Hull, ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, ilk 11'in bankolarından eski Denizlisporlu Estupinan, 2-1 kazanılan son Norwich City maçında takımının gollerini atarak 3 puanının mimarı oldu.

    Hull City yi eski Denizlisporlu sırtladı #1


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