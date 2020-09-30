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    Iago Aspas: Emre Mor, Messi'nin gençliğini anımsatıyor

    Iago Aspas: Emre Mor, Messi'nin gençliğini anımsatıyor

    Bu sezon Celta Vigo'ya dönerek adından söz ettiren Emre Mor, İspanya'da takdirleri kazanmaya devam ediyor. Iago Aspas, Emre'yi Messi'nin gençliğine benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 09:08
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 09:08
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    İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Celta Vigo'nun forvetteki en önemli oyuncusu Iago Aspas, Türk futbolcu Emre Mor'dan övgüyle söz etti.

    İspanya'nın Cadena Ser radyosuna demeç veren Aspas, "Emre farklı bir futbolcu. Birebirde bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor. Saha içinde çok ateşli. Ayağında top ile çok hızlı hareket edebiliyor." şeklinde konuştu.

    Iago Aspas: Emre Mor, Messi nin gençliğini anımsatıyor #1

    Aspas, "Emre sahip olduğu tüm özelliklerini sahada birleştirmeli. Eğer konsantrasyonunu sadece futbola verirse bize büyük yardımı olacak bir futbolcu. Bundan hiç kuşkum yok." değerlendirmesinde bulundu.

    ZAMAN ZAMAN KADRO DIŞI KALDI

    Celta'nın tarihindeki en pahalı transfer olarak Ağustos 2017'de 13 milyon euroya İspanyol kulübüne gelen Emre, futbol dışındaki hareketlerinden dolayı sorunlar yaşamış, zaman zaman kadro dışı kalmış ve ilk iki sezonunda beklenenin çok altında performans sergilemişti.

    GÜZEL DÖNDÜ

    Geçen sezon kiralık olarak ilk Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden ve temmuz ayında Celta Vigo'ya dönen Emre Mor, şimdiye kadar ortaya koyduğu futbolla takımda ilk 11'deki yerini garantilemiş gözüküyor.

    İspanyol basını, 23 yaşındaki Emre Mor'u "Beklentileri yeniden yükseltmeyi başaran Celta'nın sürpriz transferi" olarak gösteriyor.

    Iago Aspas: Emre Mor, Messi nin gençliğini anımsatıyor #2

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