Petrol
111.44
0.68%
Euro
17.4858
1.09%
Dolar
16.3672
1.81%
Altın
972.96
0.70%
Borsa
2423
0.00%
Bitcoin
488.224
4.15%
BTXN Coin
13.35
0.98%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Ibrahimovic, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak

    Milan, yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in dizinden olacağı ameliyatın ardından 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
    • 25.05.2022 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ibrahimovic, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak

    İtalya Serie A'nın 38. haftasında Milan Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

    Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti.

    Sassuolo maçında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü, 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu.

    Ibrahimovic, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak #1

    Ameliyat olacak

    İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.

    Milan, yıldız oyunucunun dizinden ameliyat edileceğini açıkladı. Yıldız oyuncu, amelitın ardından 7-8 ay sahalardan uzak kalacak.

    Ibrahimovic, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak #2


    İlginizi Çekebilir

    Elazığ'da hırsızlar kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti
    3. Sayfa

    Elazığ'da hırsızlar kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Murat Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek
    Gündem

    Murat Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek

    Görüş Bildir