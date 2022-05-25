Ibrahimovic, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak

Milan, yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in dizinden olacağı ameliyatın ardından 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İtalya Serie A'nın 38. haftasında Milan Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti.

Sassuolo maçında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü, 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu.

Ameliyat olacak

İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Milan, yıldız oyunucunun dizinden ameliyat edileceğini açıkladı. Yıldız oyuncu, amelitın ardından 7-8 ay sahalardan uzak kalacak.