Ibrahimovic: Artık daha zeki şekilde koşuyorum

10 yıl önceki Zlatan olmadığını belirten İsveçli golcü, takım olarak iyi gittiklerini ancak henüz bir şey kazanmadıklarını söyledi.

Milan'ın 39 yaşındaki İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, BBC'ye verdiği röportajda yine kendisine özgü açıklamalar yaptı.

Yeniden Avrupa'ya dönerek büyük cesaretle yeniden rekabetin içine giren Ibrahimovic futboldan emeklilikle ilgili soruya "Şu an yaptığım şeyleri yapamayana kadar devam edeceğim." sözlerini kullanarak, "Sadece fiziksel olarak yeterli kalmak için çabalıyorum ve gerisi kendi kendine çözümleniyor." açıklamasını yaptı.

"İYİYİZ AMA BİR ŞEY KAZANABİLMİŞ DEĞİLİZ"

Milan'a ilk gelişi ile ikinci gelişi arasında çok fark olduğunun altını çizen yıldız isim, "İlk geldiğimde şampiyonluk için savaşan bir kulübe gelmiştim. Şimdi geldiğimde ise takımı ait olduğu yere getirme hedefimiz bulunuyor. İkisi çok farklı şeyler." dedi.

Milan'ın büyük çıkışını değerlendirmesi istendiğinde ise Ibrahimovic, "İnanılmaz giden bir formumuz var. Harikayız ve iyi gidiyoruz ama yine de ortada henüz kazandığımız herhangi bir şey yok. Bunu aklımızda tutarak devam ediyoruz." diye konuştu.

"ARTIK DAHA ZEKİ KOŞUYORUM"

Her zaman yaptığı itirafları tekrarlayan 39 yaşındaki İsveçli, "Çok fazla tecrübem var. Ben artık 5 yıl önceki değilim, 10 yıl önceki hiç değilim. Koşmadığımı söylerken çok dürüstüm, şimdi daha zeki şekilde koşuyorum. İtalya'da forvet oynamak çok zor ve çok teknik istiyor. İtalya'nın felsefesinde gol atmaktan çok golü kabullenmemek var." sözlerini kullandı.

Şimdilerde kulübün futbol patronu Milan efsanesi Paolo Maldini'nin yanı sıra oğluyla da aynı takımda oynamalarına ilişkin soruya ise, "Farklı nesillere hitap ettiğimi görüyorum. Paolo ile oynadım şimdi oğlu Daniel ile oynuyorum. Daniel'in oğluyla da oynarsam yine bir mucize olur." diyerek açıklamalarını noktaladı.