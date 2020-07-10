Ibrahimovic: Avrupa Ligi'nde oynayacak oyuncu değilim

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, Milan'ın istediği seviyede olmaması nedeniyle kulüpteki zamanının sonuna geldiğini söyledi.

2019-20 sezonunun ara transfer döneminde MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'den Milan'a gelen Zlatan Ibrahimovic, kendisinin ve İtalyan ekibin UEFA Avrupa Ligi'ne ait olmadığını düşünüyor.

Milan, Serie A'da sezonun bitimine 7 maç kala UEFA Şampiyonlar Ligi potasının 16 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.

Verilen aranın ardından oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmeyen ve bu maçlarda 13 puan toplayan Milan'da, takımın iyi formuna rağmen sezonun sona ermesinin ardından teknik direktörlük görevini yürüten Stefano Pioli'nin yerine Ralf Rangnick'in gelmesi bekleniyor.

''IBRA, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYACAK BİR OYUNCU DEĞİL''

Milan'daki geleceğine dair açıklamalarda bulunan Zlatan Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda,"Ibra bir şeyler kazanmak için oynar veya evinde oturur. Amerika'da futbolu bırakmanın benim adıma çok kolay olacağını söylediler ve bu yüzden Mlian'a geri döndüm. Futbola olan tutkumu kaybetmedim ama salgın nedeniyle her şey durduğu zaman oturup düşündüm. Belki de bir şey bana artık bırakmam gerektiğini söylüyordur. Ibra futbol oynamak için doğdu ve hala en iyi oyunculardan bir tanesi. Milan'da neler yaşandığını hepimiz gördük. Bu durumda dürüst olmak gerekirse gelecek sezon Milan'da olacağımı düşünmüyorum. Ibra, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak bir oyuncu değil. Milan da oraya ait bir kulüp değil." ifadelerini kullandı.