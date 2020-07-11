Ibrahimovic: Benim gibisi henüz gelmedi

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic futbolda yerini doldurabilecek başka bir ismin olmadığını söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zlatan Ibrahimovic kendine has üslubuyla gündem yaratan açıklamalar yaptı.

Şu sıralarda AC Monza kulübünde yöneticilik yapan Milan'ın eski CEO'su Adriano Galliani üzerinden mevcut yönetime gönderme yapan Ibrahimovic, "Gerçek bir sportif direktör, Galliani gibi olmalıdır. Onu çok seviyorum. Milan'a ilk transferimde İsveç'teki evime kadar gelip 'Benimle gelmediğim sürece buradan ayrılmayacağım' demişti. Eşim Helena, şok içerisinde bana bakıp 'Bu adam deli mi? Ne istiyor? diye sormuştu. Helena'ya 'Milan'a gitmemiz gerekiyor yoksa o da bu evden gitmeyecekmiş' yanıtını vermiştim. Hayatta bir şeyi istiyorsanız, almasını bileceksiniz. Sadece sözlerinizle değil, aksiyonlarınızla da ne kadar istediğinizi göstereceksiniz" ifadelerini kullandı.

''HENÜZ BENİM GİBİ BİRİ DAHA YOK''

Bayrağı kendisinden devralacak bir futbolcu olduğunu düşünmediğini de söyleyen Ibrahimovic, "Umarım bir gün böyle birisi gelir ama sanmıyorum. En komple forvet Ibrahimovic'tir. Henüz başka bir 'Ibrakadabra' daha görmedim. 1.96 metre boyunda, Mike Tyson gücüne sahip, Muhammed Ali gibi dans etmeyi bilen ve Bruce Lee kadar çabuk... Hayır, başka yok" diyerek sözlerini noktaladı.