İbrahimovic ile Lukaku'nun kavgası hayır kurumuna umut olacak

Derby della Madonnina'da ateşli bir kavgaya tutuşan Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku'nun cezaları, hayır kurumuna bağışlanacak.

Ocak ayında Inter-Milan derbisinde karşı karşıya gelen iki dev isim Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku ateşli bir kavgaya tutuşmuş ve onların kavgası geceye damga vurmuştu.

Lukaku'ya sinirlenen Ibrahimovic, adeta Belçikalı oyunucuya meydan okudu. İkili önce kafa kafaya geldi, ardından birbirlerine küfürlü sözler sarf etti.

HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLANACAK

Ancak iki yıldızın kavgasından iyilik doğdu ve AC Milan ile Inter, tartışmaları nedeniyle Ibrahimovic ile Lukaku'ya kesilen para cezasının bir hayır kurumuna bağışlanacağını doğruladı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile yapılan anlaşmayla kulüplerin para cezaları hakkında anlaşmaya varması gerekiyor.