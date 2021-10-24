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    Ibrahimovic, kariyerinde ilk defa kendi kalesine gol attı

    Milan'ın Bologna deplasmanında kazandığı maçta Zlatan Ibrahimovic kariyerinde bir ilki yaşadı ve kendi kalesine gol attı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 10:12
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    Ibrahimovic, kariyerinde ilk defa kendi kalesine gol attı

    İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Milan, Bologna karşısında 4-2 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

    Namağlup yolunda devam eden Milan'dan Zlatan Ibrahimovic attığı gollerle kariyerinde bir ilki yaşadı.

    957 MAÇTA İLK DEFA

    0 yaşındaki yıldızın 49. dakikada kendi kalesine attığı gol, 957 maçlık kariyerinde kendi kalesine attığı ilk gol oldu.

    Ibrahimovic 16. dakikada Rafael Leao'nun golüne asisti yaparken, 89'da takımının dördüncü golünü kaydetti.

    Ibrahimovic, kariyerinde ilk defa kendi kalesine gol attı #1

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