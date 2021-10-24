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Ibrahimovic, kariyerinde ilk defa kendi kalesine gol attı

Ibrahimovic, kariyerinde ilk defa kendi kalesine gol attı

Milan'ın Bologna deplasmanında kazandığı maçta Zlatan Ibrahimovic kariyerinde bir ilki yaşadı ve kendi kalesine gol attı.