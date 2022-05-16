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    Ibrahimovic, kutlamalarda otobüsün camını kırdı

    Ibrahimovic, kutlamalarda otobüsün camını kırdı

    Milan'ın coşkulu karşılamasında Ibrahimovic, taraftarı coşturmak isterken otobüsün camını kırdı. O görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 16.05.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:31
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    Serie A'da Milan şampiyonluğa koşuyor. Bitime bir hafta ikinci Inter'in iki puan önünde zirvede yer alan İtalyan ekibi şampiyonluk havasına girmeye başladı.

    Milan taraftarları futbolcuları taşıyan takım otobüsüne büyük ilgi gösterirken coşkuyla karşıladılar. O esnada Zlatan Ibrahimovic'in hareketi İtalya'da gündem oldu.

    Otobüsün camını kırdı

    Taraftarları ateşlemek için otobüsün ön bölgesine doğru gelen İsveçli yıldız, ellerini cama vurarak taraftarlara eşlik etti.

    Ibrahimovic cama yalnızca iki kez vurdu ancak ikinci vuruşunda otobüsün ön camı kırıldı. Bu görüntüler İtalyan basınında ilgi gördü.

    Ibrahimovic, kutlamalarda otobüsün camını kırdı VİDEO

    Ibrahimovic, kutlamalarda otobüsün camını kırdı #1

    Ibrahimovic, kutlamalarda otobüsün camını kırdı #2

    Ibrahimovic, kutlamalarda otobüsün camını kırdı #3


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