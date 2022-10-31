Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Fransız basınına konuştu. İsveçli oyuncu, Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra Fransız futbolunun kötüye gittiğini söyledi.

Açıklamalarıyla gündem olmasına alışık olduğumuz Zlatan Ibrahimovic, son sözleri ile yine tartışma yarattı.

İtalyan devi Milan'da forma giyen ancak sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz maça çıkamayan İbrahimovic, Fransız televizyonu Canal+'a açıklamalarda bulundu.

"Mbappe, Neymar ve Messi'ye sahip olmanız yetmez"

Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra Ligue 1'in ve Fransız futbolunun kötüye gittiğini söyleyen Ibrahimovic, "Fransa'dan ayrıldığımdan günden bu yana onlar için her şey kötüye gitti. Fransa'da konuşacakları bir şey yok.

Fransa'nın bana ihtiyacı var, benim Fransa'ya değil. Mbappe, Neymar ve Messi'ye sahip olmanız yetmez." ifadelerini kullandı.

Milan'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı

Milan'a 2019/20 sezonunda dönen Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

Sezonun tamamlanmasının ardından Milano ekibinden yapılan açıklamada ise İsveçli yıldızın dizinden ameliyat olacağı ve en az 7-8 forma giyemeyeceği belirtilmişti.

"Sahada daha önce hiç bu kadar acı çekmemiştim"

Ibrahimovic sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili, "Dizimdeki şişlik 6 aydır var. Takımla son 6 ayda sadece 10 kez antrenman yapabildim. Her gün ağrı kesici alıyordum ve uyku düzenim yoktu.

Sahada daha önce hiç bu kadar acı çekmemiştim. Emekli olmayacağım ve yakında döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.