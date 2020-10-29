Ibrahimovic: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma

Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya koronavirüs göndermesinde bulundu.

İtalya Ligi takımlarından Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaptı.

RONALDO PCR TESTİ SAÇMALIK DEMİŞTİ

Juventus'un Barcelona maçında koronavirüs testleri uzun süredir pozitif çıktığı için forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından durma tepki göstererek "Gayet sağlıklı ve iyiyim. PCR testi saçmalık." ifadelerini kullandı.





"ZLATAN DEĞİLSİN, VİRÜSE MEYDAN OKUMA"

Asemptomatik olan Cristiano Ronaldo, sonucunun negatif olacağını günü beklerken, Zlatan Ibrahimovic'ten çarpıcı bir açıklama geldi. İtalyan basınına kısa bir açıklama yapan Zlatan "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma. Kafanı kullan, kurallara saygı duy; maske ve mesafe. Biz kazanacağız!" dedi.

İtalyan basını, Zlatan Ibrahimovic'in bu sözlerinin Cristiano Ronaldo'ya gönderme olduğunu öne sürdü.



