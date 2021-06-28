Ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından hayatının film olacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü oyuncuların futbolcu olmadan önce yaşadıkları zorluklar, yapımcılar tarafından film yapılıyor.

Onlardan biri de Zlatan Ibrahimovic... Ünlü futbolcunun kariyer basamaklarını tırmandığı yaşam hikayesi film oluyor.

FRAGMANI PAYLAŞTI

Yıldız oyuncu haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Ibrahimovic yaptığı paylaşımda, "I am Zlatan. The Movie" ifadelerini kullanarak çıkacak filmin fragmanını yayınladı.

Oyuncunun paylaşımı binlerce takipçisi tarafından beğenildi.

Ibrahimovic'in hayatı film oluyor İZLE

