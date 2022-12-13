Ibrahimovic'ten Dünya Kupası hakkında iddialı sözler

Zlatan Ibrahimovic, çarpıcı ifadelerine devam etti. Yıldız isim Dünya Kupası'nın Lionel Messi ve Arjantin'e verileceğini iddia etti.

İsveçli Zlatan Ibrahimovic, Portekiz ve Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankılarının sürdüğü şu dönemde Lionel Messi ve Arjantin için çok çarpıcı cümleler kullandı.

"Bence Messi kupayı kaldıracak"

Dünya Kupası'nın önceden yazıldığını ve Messi'nin kupayı kaldıracağını ifade eden Ibrahimovic, "Bence Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı yazıldı bile ve kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Bence Messi kupayı kaldıracak, bu çoktan yazılan bir durum olarak karşımızda duruyor." dedi.

"Biz bu konudaki gerçek hikayeyi asla bilemeyeceğiz"

Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Manchester United'dan ayrılıyor ve biz bu konudaki gerçek hikayeyi asla bilemeyeceğiz. Herkes, söylemek istediklerini söylüyor ve insanlar kendilerini korumak için birçok şey konuşuyor.

Daha sonra kulüp bir şeyler söylüyor ve benim gibi açık konuşmuyorlar. Size gerçekte nasıl olduğunu anlatacağım, ama hepimiz farklıyız. Herkes imajına dikkat eder. Benim için mükemmel imaj kendin olmaktır. Manchester United ile Ronaldo arasındaki gerçek hikayeyi bilemeyeceğiz dostum." ifadelerini kullandı.