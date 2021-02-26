Ibrahimovic'ten LeBron James'e eleştiri: Siyasete bulaşma

Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, insanların toplumda statü sahibi olduktan sonra siyasete bulaşmasının doğru olmadığını söyledi.

Sivri diliyle verdiği her röportaj sonrası gündem olan Zlatan Ibrahimovic, bu kez NBA yıldızı LeBron James'i eleştirdi.

"SİZ POLİTİKACI DEĞİLSİNİZ"

39 yaşındaki futbolcu, "LeBron James basketbolda bir fenomen. Parkede yaptıkları tartışılmaz. Kariyeri bittiğinde belki de en iyi olarak anılacak. Bazı insanların toplumda statü sahibi olduktan sonra politik konularda söz sahibi olma çabasından hoşlanmıyorum. Siz politikacı değilsiniz. İyi olduğunuz işi yapın. Ben futbol oynuyorum çünkü en iyi yaptığım şey bu. Politikayı sevmiyorum. Eğer bir siyasetçi olsaydım o zaman bu yönde davranışlar içinde bulunurdum. Ünlü olan veya bir şekilde farklı dallardan statü kazanan insanların yaptığı ilk hata bu; siyasete bulaşmak." dedi.

ABD'de bitmeyen ırkçılığa karşı her zaman sesini ilk yükselten basketbolcu olan LeBron James, doğduğu yer olan Ohio, Akron'da finansal açıdan iyi durumda olmayan çocukların iyi eğitim alabilmesi için 'I Promise' okulunu açmıştı.