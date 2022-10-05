Petrol
91.6
-0.22%
Euro
18.5021
-0.24%
Dolar
18.5766
0.03%
Altın
1.026
-0.41%
Borsa
3483
0.00%
Bitcoin
379.333
1.59%
BTXN Coin
10.90
-3.45%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    İspanyol basını: Icardi, Real Madrid'in kapısından döndü

    Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin Real Madrid'e transfer olacağı ancak Ancelotti'nin veto etmesiyle transferin yattığı öğrenildi.
    • 05.10.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanyol basını: Icardi, Real Madrid'in kapısından döndü

    Galatasaray'ın son dönemde en çok tartışılan isimlerinden biri olan Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili El Nacional gazetesi ilginç bir haber paylaştı.

    Habere göre; Icardi, yaz transfer döneminde PSG tarafından Real Madrid'e teklif edildi. PSG, kendileri için çok büyük sorun haline gelen futbolcusunu göndermek için maddi açıdan da tüm kolaylıkları yapma konusunda istekliydi. Ancak Real Madrid'in İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 29 yaşındaki golcü oyuncunun soyunma odasındaki iyi atmosferi bozacağını düşünerek bu transferi veto etti.

    İspanyol basını: Icardi, Real Madrid in kapısından döndü #1

    Perez, Ancelotti'nin kararına uydu

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez de hocasının kararına uyarak bu transferi yapmadı. Ancelotti'nin bu kararı sonrası Icardi, Galatasaray'a imza attı.

    Ancak Galatasaray'da da sorunları devam etti. 29 yaşındaki oyuncu yeni takımında sadece 28 dakika oynayabildi. Hatta Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e uçtu.

    Bu yaşanan olaylar Real Madrid'in Icardi'yi reddetmekte ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuş oldu. Haberde ayrıca PSG yıldızı Lionel Messi'nin Icardi'yi takımda istemediği ayrıntısına da yer verildi.

    İspanyol basını: Icardi, Real Madrid in kapısından döndü #2


    Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak
    Dünya

    Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak

    Vakanüvis yazdı: CHP ve başörtüsü
    Gündem

    Vakanüvis yazdı: CHP ve başörtüsü

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir