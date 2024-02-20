İçine şort giymeyi unutan kadın futbolcunun zor anları Bayern Münih kadın futbol takımında Giulia Gwinn, Nürnberg karşısında oyuna gireceği sırada şort giymediğini fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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ensonhaber.com

Kadınlar Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Nürnberg-Bayern Münih karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı.

Dakikalar 61'i gösterirken oyuna girmek için hazırlanan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Giulia Gwinn, eşofmanının içine şort giymediğini fark edince bir anlık tedirginlik yaşadı.

Soyunma odasına koşup, şortunu giydi

Sonrasında soyunma odasına depar atan kadın futbolcu, şortunu giyerek oyunu girdi.

Bu anlar sosyal medyada gündem olurken; kadın futbolcunun şort giymediğini hatırlaması ise daha büyük bir sorunu ortadan kaldırdı.