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Kadınlar Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde oynanan Nürnberg-Bayern Münih karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı.
Dakikalar 61'i gösterirken oyuna girmek için hazırlanan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Giulia Gwinn, eşofmanının içine şort giymediğini fark edince bir anlık tedirginlik yaşadı.
Soyunma odasına koşup, şortunu giydi
Sonrasında soyunma odasına depar atan kadın futbolcu, şortunu giyerek oyunu girdi.
Bu anlar sosyal medyada gündem olurken; kadın futbolcunun şort giymediğini hatırlaması ise daha büyük bir sorunu ortadan kaldırdı.
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