Igor Tudor, Cengiz Ünder'i takımda düşünmüyor

Igor Tudor'un Marsilya teknik direktörü olması sonrası değişen sistemde yer alması zor görülen Cengiz Ünder, ilk kesiği Milan ile oynanan hazırlık maçında yedi. Milli futbolcu maçta süre alamadı.

Marsilya’nın yeni sezon planlamasında Cengiz Ünder’in yeri tartışılıyordu. Mavi-beyazlıların Milan ile oynadığı hazırlık maçında bu iddia gerçek oldu ve Milli futbolcumuz maçta forma giyemedi.

Marsilya'nın Milan ile oynadığı hazırlık mücadelesi, İtalyan temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Igor Tudor'un öğrencileri maça 3-4-2-1 sistemiyle çıkarken, sağ kanatta Ünder’in yerine yeni transfer Jonathan Clauss oynadı.

Clauss formayı kaptı

Fransız basınında geçtiğimiz hafta, Cengiz Ünder ile ilgili iki önemli iddia gündeme gelmişti.

Bunlardan ilki, Milli oyuncumuzun, takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor'nu 3-4-2-1 sisteminde az forma şansına sahip olmasıydı.

Sağ kanat için Jonathan Clauss'u transfer eden Marsilya'da Cengiz yerine düşünülen as oyuncu Clauss olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Lens'ten 7.5 milyon euro bonservisle gelen Fransız sağ kanat, hazırlık maçlarında formayı Cengiz'den almayı başardı.

Fransız basını, Milli futbolcumuzun fiziksel olarak Tudor'un oyununa uygun olmadığını, her ne kadar dripling yeteneğiyle fark yaratsa da ilk 11 için yetersiz olduğunu yazmıştı. Cengiz'in kendini A planına atması için pozisyonunu evrilerek Payet veya Gerson ile yarışa girmesinin daha mantıklı olabileceği belirtilmişti.

Satış listesine konuldu iddiası

Fransızların bir diğer iddiası ise Fransız ekibinin mali sıkıntıları sebebiyle Cengiz Ünder'in satış listesine konduğuydu.

Geçen sezonki kiralama bedeli ve bu sezonki satın alma opsiyonuyla birlikte 9 milyon euro bedelle Marsilya'nın yolunu tutan 25 yaşındaki futbolcunun, yönetim tarafından satış listesine konduğu iddia edilmişti.