Igor Tudor ile ilk maçına çıkan Lazio, Juventus'u devirdi

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İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lazio, Juventus'u ağırladı.
Igor Tudor yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi takım, 90+3'te Adam Marusic ile bulduğu golle mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Kenan Yıldız, 2. yarıda oyuna girdi
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 68. dakikasında Federico Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla puanını 46 yapan Lazio, ligdeki bir sonraki maçında Roma deplasmanına gidecek.
59 puanda kalan Juventus ise Fiorentina'yı konuk edecek.
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