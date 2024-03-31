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Igor Tudor ile ilk maçına çıkan Lazio, Juventus'u devirdi

Igor Tudor ile ilk maçına çıkan Lazio, Juventus'u devirdi Serie A'nın 30. haftasında yeni teknik direktörü Igor Tudor ile çıktığı ilk maçına çıkan Lazio, konuk ettiği Juventus'u 1-0 mağlup etti.