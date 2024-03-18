Igor Tudor, Lazio'nun yeni teknik direktörü oldu

İtalya Serie A'da 29 hafta sonunda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 9. basamakta bulunan Lazio'da bir ayrılık yaşanmıştı.
Roma temsilcisi, geçtiğimiz günlerde alınan istikrarsız sonuçların ardından İtalyan çalıştırıcı Maurizo Sarri ile yollarını ayırmıştı.
Lazio paylaşım yaptı
Bu vedanın ardından Lazio, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü buldu. Serie A ekibi, son olarak Fransız takımı Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor'la anlaşmaya vardı.
İtalyan temsilcisi, takımın resmi hesabından Igor Tudor'un, Lazio atkısı tutan bir resmini paylaştı.
Tudor ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı.
Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırdı
45 yaşındaki teknik adam, kariyerinde daha önce Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Marsilya takımlarını çalıştırmıştı.
Tudor ayrıca 2020 yılında Juventus'ta yardımcı antrenör olarak da görev aldı.
2016-2017 yılları arasında Karabükspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hırvat çalıştırıcı, daha sonra Galatasaray'ın başına geçmişti.
Sarı-kırmızılı takımın başında 34 resmi maça çıkan ve 1.79 puan ortalaması yakalayan Tudor'un sezon ortasında görevine son verilmişti.
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