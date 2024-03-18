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Igor Tudor, Lazio'nun yeni teknik direktörü oldu

Igor Tudor, Lazio'nun yeni teknik direktörü oldu Maurizio Sarri ile yollarını ayıran İtalya Serie A ekibi Lazio, bir dönem Türkiye'de de çalışan Igor Tudor'u takımın başına getirdi.