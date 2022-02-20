Igor Tudor'un öğrencilerinden müthiş organizasyon

İtalya Serie A 26. hafta maçında Igor Tudor'un takımı Hellas Verona ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma karşılaştı. 2-2 sona eren mücadeleye Verona'nın ilk golü damga vurdu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, İtalya Serie A 26. hafta maçında Roma ile deplasmanda karşılaştı.

Verona, 5. dakikada Antonin Barak ve 20. dakikada Adrien Tameze'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Roma, 65. dakikada Cristian Volpato ve 84. dakikada Edoardo Bove'nin golleriyle beraberliği kurtardı.

Verona'da Galatasaraylı eski futbolcu Koray Günter 90 dakika sahadsa kaldı. Bu sonuçla Roma 41, Verona 37 puana yükseldi.

MOURINHO KIRMIZI GÖRDÜ

2-2 eşitlikle uzatma dakikalarına girildiğinde hakemin bir kararına çok sinirlenen Mourinho, topu alıp havaya dikti. Hakem Luca Pairetto, Portekizli teknik adama kırmızı kart gösterdi.

VERONA’DAN SERBEST VURUŞ ORGANİZASYONU

Maçın 5. dakikasında sağ kanattan bir serbest vuruş kazanan Verona, rakip savunmayı şaşırtan bir organizasyonla golü buldu. Serbest vuruşta Faraoni ile Ilic topun başına geçti. Faraoni atışı kullanacakmış gibi gelip meşin yuvarlağı pas geçti ve kanada doğru açıldı.

Ceza alanında hareketlenmeler başlayınca Ilıc topu ceza yayına doğru yerden çıkardı, oraya çıkan Caprani oldu. Kanada açılan Faraoni ise ceza alanına hareketlendi. Caprani'nin ara pasında ceza alanı sağında topla buluşan Faraoni içeri çevirdi, kaleciden seken topu Barak ağlara gönderdi.

(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır.)