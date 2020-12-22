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Iker Casillas Real Madrid Vakfı'nın CEO vekili oldu

Iker Casillas Real Madrid Vakfı'nın CEO vekili oldu

Real Madrid tarihinin efsane isimlerinden Iker Casillas, yıllarca kalesini koruduğu İspanyol devine bu kez idari bir görevle geri dönüş yaptı.