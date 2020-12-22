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    Iker Casillas Real Madrid Vakfı'nın CEO vekili oldu

    Real Madrid tarihinin efsane isimlerinden Iker Casillas, yıllarca kalesini koruduğu İspanyol devine bu kez idari bir görevle geri dönüş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 15:52
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 16:09
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    Iker Casillas Real Madrid Vakfı'nın CEO vekili oldu

    İspanyol devi Real Madrid'de Iker Casillas, kulübe geri döndü. Madrid ekibinin efsanesi Iker Casillas, Real Madrid Vakfı'nın CEO vekili olarak atandı.

    KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

    Kulübün değerlerini temsil eden Iker Casillas, Real Madrid tarafından kulüp tarihinin en iyi kalecisi olarak tanımlanırken 25 yıl formasını giydiği kulüpte sayısız başarılara imza atarken kariyerinin son dönemini Porto'da geçirmişti.

    167 kez de İspanya Milli Takımı forması giyen Casillas, burada 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşamıştı.

    Iker Casillas Real Madrid Vakfı nın CEO vekili oldu #1

    İspanyol devi Real Madrid'de Iker Casillas, kulübe geri döndü. Madrid ekibinin efsanesi Iker Casillas, Real Madrid Vakfı'nın CEO vekili olarak atandı.

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