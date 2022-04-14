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    Iker Casillas'ın son paylaşımı olay oldu

    Iker Casillas'ın son paylaşımı olay oldu

    İspanya'nın unutulmaz kalecisi Iker Casillas son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. "Hayattan keyif alamıyorum" diyen efsane, yer temizlerken fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:47
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    Real Madrid'in dünyaca ünlü eski yıldızı Iker Casillas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.

    İspanyol kaleci, "Uyku düzenim yok. İyiymiş gibi gözükmeye çalışıyorum. Hayattan keyif alamıyorum. Eski şarkılar dinliyorum. Artık hayal dahi kuramıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Yer temizlerken fotoğraf paylaştı

    Kırsal yaşamı sevdiğini aktaran Casillas, son yaptığı paylaşımda yer temizlerken çekildiği kareyi paylaştı.

    Efsane file bekçisinin bu fotoğrafı da olay oldu.

    Iker Casillas ın son paylaşımı olay oldu #1

    Iker Casillas ın son paylaşımı olay oldu #2


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