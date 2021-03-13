İlkay en iyi 11'inde Mesut Özil'e yer vermedi

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı futbolculardan bir 11 yaptı. İlkay'ın kadroya Mesut Özil'i yazmaması dikkat çekti.

Manchester City'in son maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren ve Premier Lig'de şubat ayının en değerli futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı.

Borussia Dortmund, Manchester City ve Alman Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarından oluşan 11'de, 30 yaşındaki futbolcunun bazı isimlere yer vermemesi dikkat çekti.

NEUER VE MESUT YOK

İlkay, kalede 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Manuel Neuer yerine Dortmund'dan takım arkadaşı Roman Weidenfeller'i tercih etti.

Vincent Kompany, Silva, Sane ve Kevin De Bruyne olmak üzere Manchester City'den 4 oyuncuyu seçen İlkay Gündoğan, Sergia Aguero ve Raheem Sterling'i de kadroya yazmadı.

İlkay'ın Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil'e de yer vermemesi dikkat çekti. İngiliz basınından The Sun da Mesut Özil detayını haberine taşıdı.

İşte İlkay'ın en iyi 11'i:

Weidenfeller

Kompany

Hummels

Lahm

Götze

İlkay

De Bruyne

Silva

Reus

Sane

Lewandowski



