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    İlkay en iyi 11'inde Mesut Özil'e yer vermedi

    Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı futbolculardan bir 11 yaptı. İlkay'ın kadroya Mesut Özil'i yazmaması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 10:39
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    İlkay en iyi 11'inde Mesut Özil'e yer vermedi

    Manchester City'in son maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren ve Premier Lig'de şubat ayının en değerli futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı.

    Borussia Dortmund, Manchester City ve Alman Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarından oluşan 11'de, 30 yaşındaki futbolcunun bazı isimlere yer vermemesi dikkat çekti.

    İlkay en iyi 11 inde Mesut Özil e yer vermedi #1

    NEUER VE MESUT YOK

    İlkay, kalede 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Manuel Neuer yerine Dortmund'dan takım arkadaşı Roman Weidenfeller'i tercih etti.

    Vincent Kompany, Silva, Sane ve Kevin De Bruyne olmak üzere Manchester City'den 4 oyuncuyu seçen İlkay Gündoğan, Sergia Aguero ve Raheem Sterling'i de kadroya yazmadı.

    İlkay'ın Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil'e de yer vermemesi dikkat çekti. İngiliz basınından The Sun da Mesut Özil detayını haberine taşıdı.

    İşte İlkay'ın en iyi 11'i:

    Weidenfeller
    Kompany
    Hummels
    Lahm
    Götze
    İlkay
    De Bruyne
    Silva
    Reus
    Sane
    Lewandowski

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