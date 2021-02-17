İlkay Gündoğan ayın oyuncusu öldülünü aldı

Son dönemde performansı artan ve yükselişe geçen İlkay Gündoğan, Premier Lig'de ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aday gösterilen 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

İLKAY ÇOK MUTLU

Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İlkay, takım olarak güçlü bir konumda olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

İlkay, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları İlkay'ın aldığı ödülü şampuana benzeterek tiye aldı.