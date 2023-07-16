İlkay Gündoğan: Barcelona için desteğini bekliyoruz Türkiye Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, yeni sezonda Türkiye'den Katalan ekibini desteklemelerini istedi.

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2016 yılından bu yana top koşturduğu ve sayısız başarı kazandığı Premier Lig ekibi Manchester City'den sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılan İlkay Gündoğan, bonservissiz bir şekilde LaLiga'nın yolunu tutarak Barcelona'ya transfer olmuştu.

Katalan ekibinin yolunu tutan tecrübeli futbolcu, yeni takımının kampına katıldı. Orta saha oyuncusu burada ise mesaj gönderdi.

"Desteğinizi bekliyoruz"

Barcelona'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda 32 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Merhaba Türkiye. Burada olduğum için çok mutluyum. Desteğinizi bekliyoruz.

Birçok Türk futbolcu forma giyecek

Yeni sezonda futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği İspanya LaLiga'da birçok milli futbolcu forma giyecek.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, Leicester City'den ayrılarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Çağlar Söyüncü, Getafe forması giyen Enes Ünal ve kariyerine Valencia'de devam eden Cenk Özkacar, takımlarını başarıya taşımak için mücadele edecek.