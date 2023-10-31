İlkay Gündoğan, Barcelona'da kriz çıkardı İlkay Gündoğan'ın El Clasico mağlubiyeti sonrası takım arkadaşlarına yüklenmesi, kulüp içerisinde kriz çıkardı.

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Barcelona'da Real Madrid yenilgisi sonrası İlkay Gündoğan'ın takım arkadaşlarını eleştiren sözleri, kulüp içerisinde sert etki yarattı.

İlkay Gündoğan, maç sonrası "Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım, oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim. Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkının açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de 'Takımın böyle şeylere izin vermemesi' gibi bir sorumluluğum var. Dirence ihtiyacımız var." dedi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona soyunma odasında İlkay'ın sözleri şok etkisi yarattı. Teknik Direktörü Xavi, İlkay'ın sözlerine destek verdi ama yönetim kademesi ve bazı oyuncular, bu eleştirilerin kamuoyu önünde yapılmasına öfkelendi.

İki futbolcu destek oldu

Frenkie De Jong ve Gavi gibi oyuncular, İlkay Gündoğan'ın sözlerine destek verdi. Barcelona'nın Avrupa'nın elit takımları arasına girmek için yeniden mağlubiyetten nefret etmesine ihtiyacı olduğu görüşü hakim ve El Clasico yenilgisi sonrası soyunma odasındaki normal davranışlar İlkay'ı olduğu gibi bu iki futbolcuyu da sinirlendirdi.