Euro
9.0163
0.33%
Dolar
7.48
0.46%
Altın
411.37
0.2%
Borsa
1.531
-0.02%
Bitcoin
368.000
-1.22%
EXEN Coin
16.53
-0.72%
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    İlkay Gündoğan: Geçim sıkıntısı yaşayanlara yardım ediyorum

    Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya, Türkiye ve İngiltere'de yaptığı yardımlardan bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlkay Gündoğan: Geçim sıkıntısı yaşayanlara yardım ediyorum

    ABD'li rap şarkıcısı French Montana ile FIFA'nın "PlayOn" isimli podcast yayına konuk olan İlkay, son bir yıldır insanların hayatında olan sosyal mesafe kuralı yüzünden ailesi ve akrabalarından uzak kaldığını söyledi.

    Türk asıllı Alman futbolcu, "Ailem benim için her şey demek. Türk kültürüyle büyüdüğüm için her yaz büyükanne ve büyükbabamı görmeye giderdim. Bu sıkı bir bağ ve çok önemli. Bu nedenle şu anki koronavirüs durumu muhtemelen hayatımın en zor zamanlarından biri." ifadelerini kullandı.

    "İNSANLARA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

    30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kovid-19 tedbirlerinden ötürü zor günler geçiren Manchester'daki küçük ölçekli işletmelere destek için başlattığı kampanya hakkında ise şunları kaydetti: "İster Almanya, ister Türkiye'de hatta Manchester'da olsun, topluma karşı sorumluluğum varmış gibi hissediyorum. Geçim sıkıntısı yaşayan kişileri tespit edip, onlara destek olmaya çalışıyorum."

    İlkay Gündoğan: Geçim sıkıntısı yaşayanlara yardım ediyorum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir