İlkay Gündoğan ikinci kez baba olacak Geçen ay ani bir kararla Barcelona’dan ayrılarak eski takımı Manchester City’ye dönen futbol yıldızı İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi

İki yıl önce nikâh masasına oturan Manchester City'li İlkay Gündoğan ile İtalyan model Sara Arfaoui'den müjdeli haber geldi.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ikinci kez anne ve baba olacakları müjdesini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Fotoğraflarda Arfaoui'nin karnının iyice belirginleştiği görüldü.

"SENİ DÜŞLÜYORUM"

Bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamayan İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ile ortak paylaşımlarına; "Seni düşlüyorum" notunu düştü.

Öte yandan çift, 2023'te de Kais adını verdikleri bir oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.