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    İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı

    Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 12:44
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 12:44
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    İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı

    Manchester City Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

    İngiliz ekibi,  Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    10 GÜN KARANTİNADA KALACAK

    Açıklamada İlkay'ın 10 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.

    İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı #1

    İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı #2

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