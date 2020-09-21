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İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı
Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 12:44
- Güncelleme : 21.09.2020 - 12:44
Manchester City Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
İngiliz ekibi, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.
10 GÜN KARANTİNADA KALACAK
Açıklamada İlkay'ın 10 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.