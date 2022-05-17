İlkay Gündoğan, Manchester City'den ayrılıyor mu?

İlkay Gündoğan, Manchester City'den ayrılıyor mu?

İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den ayrılmaya ve Real Madrid'e gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Peki, İlkay Gündoğan, Manchester City'den ayrılıyor mu?

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, kariyerinde önemli bir karar vermeye hazırlanıyor.

Başarılı bir kariyeri olan İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre City, İlkay Gündoğan'a sezon sonunda takım bulmakta özgür olduğunu bildirdi.

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun da ayrılmaya hazırlandığı vurgulandı.

Hatta yine İngiliz basınının haberine göre; Gündoğan'ın Real Madrid'e gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Peki, İlkay Gündoğan, Manchester City'den ayrılıyor mu? İşte yanıtı...

İlkay Gündoğan, Manchester City'den ayrılıyor mu?

İspanyol AS gazetesi, İngiliz basınında çıkan bu haberlerin ardından İlkay Gündoğan'ın Madrid'e seyahat ettiğini yazdı.

Ancak Gündoğan'ın Madrid seyahatiyle ilgili detaylar bilinmiyor. Bu gelişmenin ardından 31 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transfer olasılığı gündeme geldi.

Geçen sezon sahte forvet rolünde sık sık görev yapan futbolcu Premier Lig'de attığı 13 golle dikkat çekmişti. Bu sezon 42 resmi maça çıkan Gündoğan 8 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.