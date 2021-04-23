İlkay Gündoğan: Oyuncuları düşünen kimse yok

Türk asıllı Alman futbolcu yeni Şampiyonlar Ligi formatını eleştirerek, "Oyuncuları düşünen kimse yok." açıklamasında bulundu.

Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, Şampiyonla Ligi'nin yeni formatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herkes Avrupa Süper Ligi'ne odaklandığı için yeni Şampiyonlar Ligi formatının yeterince konuşulmadığına değinerek "Hep daha fazla maç isteniyor. Oyuncuları düşünen kimse yok mu?





"MEVCUT FORMAT ZATEN ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"

Yeni Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Ligi'ne kıyasla ehvenişer (kötünün iyisi). Mevcut format zaten çok iyi çalışıyor. Bu nedenle hem oyuncular hem de taraftarlar için dünya futbolunun en popüler kulüp organizasyonu" ifadelerini kullandı.

KATILIMCI SAYISI 32'DEN 36'YA YÜKSELDİ

"İsviçre sistemi" olarak bilinen modele geçileceğini duyuran UEFA, katılımcı sayısının 32'den 36'ya, grup aşamasındaki maç sayısının da 6'dan 10'a yükselmesine karar vermişti.

20 takımla düzenlenmesi planlanan Avrupa Süper Ligi'nin grup aşamasında ise her takımın 18 karşılaşmaya çıkacağı açıklanmıştı.