Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, model sevgilisi Sara Arfaoui'ye romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin ve Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, evliliğe yelken açtı.

İlkay Gündoğan, sevgilisi Sara Arfaoui'ye önceki gün romantik bir evlilik teklifi yaptı.

Sara Arfaoui'nin paylaştığı videoda evde sevgilisinin geçeceği yola güller döken İlkay Gündoğan, salonun ortasında kalp şeklinde dizilmiş güllerin ortasında dururken görülüyor.

Sosyal medyaya düşen görüntüler bazı kullanıcılar tarafından romantik bulunsa da, bazı takipçiler tarafından da dalga konusu oldu.

İlkay Gündoğan Sara Arfaoui'ye evlenmek teklif etti İZLE



“YAKINDA BAYAN GÜNDOĞAN”

İlkay Gündoğan yaptığı paylaşımda; “Ömür boyu benim... Yakında Bayan Gündoğan...” ifadelerini kullandı.

Sara Arfaoui ise teklife evet dediğini şu sözlerle aktardı: "Evet, evet, evet! Sen benim en iyi arkadaşım, her şeyim. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Sevgin için teşekkürler."

İlkay Gündoğan Sara Arfaoui çiftinin düğünü gelecek yaz yapacakları konuşuluyor.

İlkay'ın Manchester City ile yoğun bir sezon geçirmesi sebebiyle çiftin düğünü yaz aylarında planladığı ifade ediliyor.