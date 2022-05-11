İlkay Gündoğan'dan derbi açıklaması

City'nin oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye gitme nedeniyle ilgili, "Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı. Beni en çok hangi maç heyecanlandırırsa onu izliyorum" dedi.

Manchester City'nin Türk asıllı yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, gösterdiği performansla alkış almaya devam ediyor.

İlkay Gündoğan, İngiliz basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin takımın dengesini bozmadığını aslında oyuncuların daha da kenetlendiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Oyuncular ile rekabet artık modern futbolda yok. Eski kafalı bazı insanların 20-30 yıl önce sahada birbirlerini kasıtlı yaralamaya çalıştığı gibi değil şimdi. Sonuçta bu bir oyun. Herkes gibi ben de saygı görmek istiyorum, bunun aksine gerçekten gerek yok." şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi finalini izlemeyeceğim"

Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili İlkay Gündoğan, "Paris'teki finali düşündükçe çok sinirleniyorum. Şampiyonlar Ligi final maçını kesinlikle izlemeyeceğim. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve bu gerçekten zor bir durum. O gün için yanlış yaptığımızı söyleyebileceğimiz pek bir şey yoktur ama günün sonunda 3 gol yedik ve elendik. Belki de yeteri kadar odaklanamadık." ifadelerini kullandı.

"Beni en çok hangi maç heyecanlandırıyorsa onu izliyorum"

Manchester City'nin Crystal Palace maçı sırasında kendisinin Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemeye gitme nedeniyle ilgili yöneltilen bir soruya İlkay, "Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı (gülerek). Beni en çok hangi maç heyecanlandırırsa onu izliyorum." dedi.

"Kendimi evimde gibi hissediyorum"

Manchester'a kolay adapte olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Gelsenkirchen'den değil, Ren bölgesinden geldim buraya. Futbol orada toplum için çok önemli. Manchester'a kolay adapte olmamın bir sebebi de budur. Kendimi burada evimde hissediyorum." dedi.

"Yapamadıklarım konusunda çok gerçekçiyim"

Kendini ilgi isteyen bir oyuncu olarak görmediğini belirten yıldız oyuncu, "Kendimi asla birinci adam, yıldız oyuncu ya da her zaman ilgi isteyen biri olarak görmedim. Başarabileceklerim ve yapamadıklarım konusunda çok gerçekçiyim." açıklamasını yaptı.

İlkay Gündoğan son olarak, "Yabancı bir ülkeden gelmeme rağmen burada çok iyi karşılandım. Çok fazla umudum ve hayalim vardı ve neredeyse hepsini başardım." diyerek sözlerini noktaladı.